Napoli, 30 aprile 2023: l'ipotetica festa scudetto ha attirato in città centinaia di migliaia di tifosi che hanno colorato tutte le strade d'azzurro e cantato insieme per tutta la giornata. Noi di CalcioNapoli24 ne abbiamo approfittato per volare sopra la città di Napoli con un drone e permettervi così di ammirare questo splendido panorama partenopeo. Clicca su play per guardare il video: