Festa scudetto, nuovo piano-sicurezza: divieto di circolazione dalle 20 e nessun trasporto pubblico!

Ultime notizie Napoli: vertice in Prefettura per organizzare l'imminente festa scudetto che potrebbe scoppiare in città tra mercoledì sera e venerdì mattina, dopo la trasferta del Napoli ad Udine.

Secondo quanto riferisce La Repubblica, in tarda mattinata si sono incontrati i vertici della Prefettura, del Comune di Napoli, della Questura e delle Forze Armate ed hanno iniziato ad abbozzare il nuovo piano sicurezza per la festa scudetto, mentre domani dovrebbero incontrare anche il presidente De Laurentiis.

Festa scudetto

Ecco alcune delle principali decisioni adottate dalla Prefettura di Napoli ed anticipate oggi dall'edizione online di Repubblica, in base ad ogni eventualità:

Conferma del blocco di circolazione dalle 20/20:30 di sera

Nessun prolungamento notturno dei trasporti pubblici

Le autorità hanno ritenuto che il sovraffollamento di tifosi che ha mandato in tilt le metropolitane ieri ha rischiato di rappresentare un vero e proprio rischio di sicurezza. Dunque, i tifosi che vorranno prendere parte alla festa dovranno recarsi a piedi in centro e non potranno contare sulla Metropolitana.