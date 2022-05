Atalanta Salernitana quote, pronostico e formazioni. C'è la sfida della 35esima giornata di Serie A che mette di fronte l'Atalanta di Gasperini e la Salernitana di Nicola. Ci si gioca l'Europa e la salvezza a Bergamo in un clima che può infiammare la partita. Su CalcioNapoli24 puoi seguire la guida di quote e pronostico di Atalanta Salernitana, con anche altre informazioni che riguardano le formazioni e dove vedere la gara di Serie A.

Pronostico Atalanta Salernitana

Il pronostico Atalanta Salernitana è il segno Over 2,5. Una partita molto importante per il cammino di entrambe le squadre che lottano per obiettivi diversi ma fondamentali per la prossima stagione. 3 punti che pesano motlo a Bergamo. Svelate le migliori quote Atalanta Salernitana col pronostico, il segno Over:

Su Snai è a quota 1.45.

Mentre Admiral e WilliamHill lo offrono a 1.50.

Quota 1.53 su BetClic.

Atalanta-Salernitana: quote, pronostico, formazioni e dove vederla

Quote Atalanta Salernitana

E' possibile seguire tramite CalcioNapoli24 le variazioni di quote Atalanta Salernitana di Serie A. Questo sono i principali bookmakers scelti dagli scommettitori e queste sono le quote offerte riguardo la gara valida per la 35esima giornata di Serie A:

Quote Snai Atalanta Salernitana

Segno 1 per l' Atalanta a 1.25;

per l' a 1.25; Pareggio e quindi segno X della partita a 6.50;

della partita a 6.50; Il segno 2 per la Salernitana è a 8.00;

Atalanta Salernitana quote BetClic

Segno 1 a 1.28;

a 1.28; Il segno X della partita a 6.00;

della partita a 6.00; segno 2 a 11;

Quote WilliamHill Atalanta Salernitana

Segno 1 per l' Atalanta a 1.25;

per l' a 1.25; Pareggio e quindi segno X della partita a 5.75;

della partita a 5.75; Il segno 2 per la Salernitana è a 12;

Atalanta Salernitana Inter Admiral Bet

Il Segno 1 a 1.27;

a 1.27; segno X della partita a 6.10;

della partita a 6.10; Il segno 2 è a 1025;

Atalanta Salernitana, dove vederla in Tv e Streaming?

Dove vedere Atalanta Salernitana in tv e streaming? Ecco dove seguire la partita:

La partita sarà trasmessa su DAZN come tutto il resto della stagione, con alcune partite in co esclusiva anche su Sky Sport. La partita Atalanta Salernitana si disputerà alle ore 20:45 di lunedì 2 maggio 2022. Ecco dove vederla:

02/05/2022 Lunedì 20.45 Atalanta-Salernitana DAZN/Sky

Formazioni Atalanta Salernitana

Queste le possibili formazioni Atalanta Salernitana con le scelte dei due allenatori Gasperini e Nicola. Le probabili formazioni Atalanta Salernitana:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.