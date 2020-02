Pelillo... nell'uovo - Il Gattuso 2.0 che funziona...

Ultime Calcio Napoli - La tradizione degli ultimi anni viene confermata. Da Cagliari si torna con i tre punti, non c'è crisi o anno difficile che tenga. La crisi di risultati, o semplicemente ritorno alla realtà, riguarda più gli uomini di Maran, in caduta libera dopo il grande inizio di stagione. In terra sarda, tuttavia, è sempre dura. Il Napoli è stato bravo a non ricadere come è accaduto contro il Lecce. Le scelte iniziali di Gattuso sono state premiate. Gioca chi sta bene, afferma Rino, ma a due gare dalla sfida al Barcellona occorre anche ruotate gli uomini in vista dell'impegno di coppa. È chiaro che tutti vorrebbero essere in campo quella sera e chi è in bilico ha qualche motivazione in più oggi, a ridosso della grande sfida del San Paolo. Sono da leggere anche in tal senso le prove positive di Elmas, la vivacità di Politano e la grinta di Maksimovic. Per questo motivo è da scongiurare un caso Allan. Gattuso ha semplicemente scelto una strada di comunicazione che lui ritiene consona per spronare il ragazzo. Sono scelte, e Allan saprà ritrovare la concentrazione nonostante i naturali momenti personali che capitano a tutti. Del resto anche lui vuole esserci tra meno di dieci giorni contro Messi e i suoi. Per farlo, però, deve darsi una mossa, sin da subito. I compagni scalciano, e nuovi equilibri tattici stanno nascendo. Demme è inamovibile, già un punto fermo della squadra e Fabian si sta riprendendo, in attesa di rivederlo nella posizione più congeniale di mezzala sinistra. Queste ed altre considerazioni avvicineranno Gattuso alla gara di Brescia. Non sarà una passeggiata. La classifica, mai come quest'anno, può essere ingannevole. Il livello del campionato si è alzato dopo tanti anni di discesa lenta ma costante. Per fare punti contro squadre sulla carta più deboli serve attenzione, organizzazione, umiltà. Come a Cagliari dovrà essere anche a Brescia. Nell'ambiente e nel gruppo azzurro si sta fortificando la convinzione che il Napoli pragmatico della seconda versione di Gattuso, funziona. E in Lombardia sono in gioco tre punti per dare continuità e consapevolezza. Per molti di loro, poi, sarà l'ultima occasione per conquistare una maglia nella sfida stellare di quattro giorni dopo. Allan e Koulibaly dovranno mostrare qualcosa in terra lombarda e Callejon deve difendersi dalla grinta di Politano. Milik, intanto, è finito alle spalle di un redivivo Mertens e chissà che a Brescia non provi fino all'ultimo a riprendersi quel posto. Infine c'è il jolly Elmas. Il ragazzo spinge. Dopo Milano ha fatto bene anche a Cagliari e con voglia di emergere e interessanti mezzi tecnici si sta ritagliando uno spazio che prima non aveva, tranne qualche sprazzo fuori ruolo nella posizione di ala destra. Una settimana di lavoro particolare per Gattuso e i suoi, intrisa di emozioni diverse tra loro, dettate da incertezze, desideri e sullo sfondo il sogno di un'impresa non impossibile. Su tutti prova a regnare sovrano il pragmatismo del Gattuso 2.0 che sta risollevando le sorti del Napoli con la giusta dose di fatica necessaria quando ci si trova in un tunnel... Vedremo...