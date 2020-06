Napoli-Juventus dalla A alla Z: Dal 'tuppo' di CR7 ai tifosi di FIFA '98, Higuain è la prova che il nero sfina! Sarri? Zero tituli!

Altro che CR7, è Doveri quello più fisicato in campo

Baffetto di Callejon: don't try this at home

Callejon miglior assistman della Juventus

Diciannovesimo palo stagionale

E arriva anche il ventesimo

Fenomeno Meret, fortuna che i rigori si parano con le mani

Gattuso, è tua come di nessun altro!

Higuain è la prova inconfutabile che il nero sfina

Inno di Mameli, era meglio in playback

Lotta senza esclusione di colpi tra la mascherina e il naso di Chiellini

Mo come la mettiamo con gli assembramenti?

Napoli Campione d'Italia!!!!

Ogni commento è superfluo: Elmas al novntesimo!

Per un attimo mi sono chiesto: "Ma la alza De Laurentiis?"

Quanto è simpatico Dybala quando prende a calci l'avversario e chiede il rigore

Ronaldo non si è 'sconcicato' nemmeno il tuppo

Si è capito qual è lo sponsor della competizione?

Tifosi virtuali di FIFA '98

Un moto perpetuo: Demme

Vittoria della Coppa Italia e rinnovo di Mertens: what else!

Zero tituli: Sarri in Italia

