Le 10 cose che non sapevi di Stanislav Lobotka: dal coro del Trencin allo scandalo del Night Club con la Slovacchia, la storia de 'el lobo' che segnò a Wembley

1 - All'età di otto anni, ha iniziato a giocare a calcio nel club locale TJ Drustevník Veká Hradná.

2 - Successivamente è passato alla CAA Sparta Trenín (Accademia dello Sparta Praga).

3 - Stregato dai fratelli De Boer entrò a far parte dell'accademia dell'Ajax.

4 - All'arrivo ad Amsterdam, in un intervista disse 'Questo è il mio sogno' che divento un coro cantato da giocatori e tifosi del Trenín.

5 - Segnò il suo primo gol con i lancieri nella seconda amichevole pre campionato contro il De Graafschap.

6 - Brilla nell'Europeo Under 21 in Polonia e attira l'interesse del Celta Vigo che lo strappa alla concorrenza dello Slavia Praga e lo porta in Liga

7 - In galizia sarà saprannominato 'el lobo' (il lupo).

8 - Ján Kozák, ct della Slovacchia lo convoca il 15 novembre 2016 per l'amichevole di Vienna contro l'Austria

9 - Nell'ottobre 2018 perde con la sua Slovacchia il match di Nation League contro la Repubblica Ceca. Lobotka dopo la gara si reca con alcuni compagni in un

Night Club. Lo scandolo porta alle dimissioni del ct Kozak.

10 - Nel suo palmares vanta un gol in Nazionale siglato contro l'Inghilterra nel 2017 nel suggestivo scenario di Wembley.