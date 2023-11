La SSC Napoli non è nata nel 1926: ecco la vera storia | VIDEO

Siamo giunti alla quinta ed ultima puntata della serie di CalcioNapoli24 sulla storia e le origini della SSC Napoli. L'internaples sta per mutare... ci stiamo avvicinando al 1926 e tutti ricordano quella data come la nascita del Napoli. Ma perché? In questo ultimo episodio si conclude il nostro viaggio.

Vedremo perché Ascarelli è stato il presidente più importante della storia degli azzurri e accompagnati da Angelo Forgione e Alessandro Zampaglione capiremo finalmente quando è veramente nato il Napoli. Clicca su play per guardare il video: