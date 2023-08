IL GIORNO DOPO Napoli-Sassuolo: Osimhen che sbraita, la parolaccia di troppo e Raspadori vs legno

Ultime notizie Napoli - Il giorno dopo Napoli – Sassuolo. Prima al Maradona con lo scudetto cucito in petto e mostrato con orgoglio. Stadio sold out e gran sostegno per una squadra che, seppur appare ancora incompleta in alcuni reparti, sembra voler provare a ripetersi. O almeno, a difendere con i denti e con le unghie quel triangolino. Certamente con impegno e determinazione, trascinata da due leader assoluti: Di Lorenzo e Osimhen.

Il giorno dopo Napoli – Sassuolo. Dopo quella contro il Frosinone, archiviata anche la pratica Sassuolo. Massimo risultato con il minimo sforzo. Gran caldo e ritmo basso. Paragonare queste due gare al proseguimento delle amichevoli di agosto potrebbe sembrare eccessivo. Ma anche ieri, Meret inoperoso e azzurri che hanno dato l’impressione di volersi divertire. Inizio migliore non poteva esserci. Agli azzurri sono bastati una ventina di minuti di gran corsa, pressione alta e una ferocia assoluta nel recuperare il pallone. Un giro di lancette e Raspadori non è fortunato. Il legno gli nega la gioia del goal. In area di rigore, sguscia il folletto Politano, abbattuto da un avversario. Arbitro distratto, ma non il VAR. Osimhen incrocia il tiro e al minuto 16 azzurri già avanti.

Il giorno dopo Napoli – Sassuolo. La reazione degli uomini di Dionisi è inesistente. Quelli di Garcia coprono il campo con ordine. Da Zielinski ad Anguissa, da Politano a Di Lorenzo, grandissima disponibilità anche a prodursi in profondi recuperi. Il pubblico apprezza. Anche Lobotka sembra stia trovando la migliore condizione e il solito Osimhen continua a fare reparto da solo.

Il giorno dopo Napoli – Sassuolo. La contesa si chiude in pratica dopo neanche un’ora di gioco. Una parolaccia di troppo e Lopez si ritrova sotto la doccia. Il ritmo si abbassa. Non Rrahmani che da azione d’angolo vola in cielo. Di testa impatta benissimo. Muro pallavolistico del difensore del Sassuolo: alternanza, per certi versi incomprensibile dal dischetto. Raspadori calcia in curva. Si rivede in campo Kvaratskhelia. Gli bastano cento secondi per spedire in porta il Capitano. Due a zero e tutti a casa. Nel finale festival dei goal mancati. Osimhen sbraita. Vorrebbe stravincerle tutte. Torto non ha. Mai calare l’attenzione. Certe volte può giocare brutti scherzi.

