IL GIORNO DOPO Napoli-Inter: il nuovo regolamento per Gattuso, il calcio d'altri tempi ed il senso alla stagione impensabile fino a Natale

Il giorno dopo Napoli - Inter. In uno stadio vuoto, dal silenzio assordante, gli azzurri centrano l'obiettivo della stagione, la finale di Roma. Inizia in salita il cammino di avvicinamento alla capitale. Due giri di lancette e Di Lorenzo, con la complicità di Ospina, dilapida il vantaggio dell'andata.

Il tema tattico cambia. E il Napoli impiegherà tanto per capire che gara giocare. Nel frattempo l'Inter gira palla e domina in lungo e in largo.

Il giorno dopo Napoli - Inter Gli azzurri soffrono sulle corsie. Di Lorenzo e Hysaj, mai propositivi in avanti, stentano anche in fase difensiva. La baracca la tiene in piedi Ospina con un paio di strepitosi interventi . Proprio il portiere colombiano costruisce la ripartenza ideale. Lancio alla Pirlo di 60 metri per Insigne. Il 24 la controlla da campione. Due tocchi e con il terzo occhio vede e serve Mertens che riporta la gara in parità e Roma torna ad essere più vicina. Per Ciro record di goal in maglia azzurra. Per uno che avrebbe dovuto giocare solo sette - otto partite a stagione, una soddisfazione enorme.

Il giorno dopo Napoli - Inter Nella ripresa gli uomini di Gattuso provano a palleggiare. Insigne e Mertens si massacreranno in un pressing furioso su ogni portatore di palla. Ma il centrocampo non accorcia quasi mai e i due finiranno per sprecare tantissime energie inutilmente. Usciranno stremati. Politano appare evanescente e fumoso. Non aiuta il povero Di Lorenzo, un'intera gara sotto choc per l'errore iniziale, in fase fase difensiva e mai è propositivo in avanti. Callejon forse avrà pure la testa a Valencia, ma la sua esperienza e la sua duttilità tattica sono imprescindibili in certe partite. E ieri era una di quelle.

Il giorno dopo Napoli - Inter Gattuso si avvale del nuovo regolamento, e a più riprese, effettua tutti e cinque cambi a disposizione. Si rivede anche Younes che si sacrifichera' in un buon lavoro. Dentro anche Callejon come al solito utilissimo anche in copertura. Spazio anche per Milik. Il polacco proverà a tenere "sopra" qualche pallone. Ci riuscirà raramente e questa non è una novità. Allan e Fabian Ruiz daranno ossigeno ad un centrocampo fisicamente stremato.

Il giorno dopo Napoli - Inter. Il finale di gara è calcio di altri tempi. Azzurri arroccati negli ultimi venti metri e gli uomini di Conte alla ricerca del goal qualificazione. Maksimovic, Ospina e Koulibaly si ergono a protagonisti nel conservare il prezioso pareggio. Nel dopo gara la comprensibile emozione e soddisfazione di Gattuso e il rammarico di Conte che "giustifica" l'eliminazione con la prestazione super di Ospina. Dimenticandosi di quante volte Handanovic è stato decisivo per i nerazzurri. Tranne nel famoso e triste Inter - Juventus che di fatto consegno' lo scudetto ai bianconeri. Ma questa è un'altra storia. Passata, ma ancora dolorosa. Ieri contava staccare il biglietto per Roma. Operazione compiuta. E mercoledì il Napoli potrebbe dare un senso alla stagione, cosa impensabile fino a Natale scorso.

Stefano Napolitano