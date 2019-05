Giovani talenti nel mondo - 'Facciamo mercato...sulle fasce': da Pépé a Sarr passando per le scommesse Tsihankov e Solomon

Mario Rui esterno di centrocampo è l’ultima delle intuizioni di mister Ancelotti che, favorito questa volta dai fraintendimenti tattici di Zielinski, ha così piazzato la mossa da tre punti contro la Spal. Intuizioni che continuano dalla 4° di campionato, data del passaggio al 4-4-2. A conti fatti i 76 punti conquistati dal Napoli fino ad ora in Serie A sono stati ottenuti disputando 33 partite con giocatori fuori ruolo o solo adattati alle fasce di centrocampo, eccezion fatta per Callejon che ha vissuto una stagione meno importante in fase realizzativa ma con i suoi 9 assist ha comunque contribuito alla causa. Il riassunto di quest'analisi è che questo sia il ruolo che necessita di quell'esborso economico maggiore, e che forse sia arrivato il momento di avere coraggio e intraprendere una vera rivoluzione. Rivoluzione che sicuro sugli esterni non partirà con Chucky Lozano. Hirving è un giocatore assolutamente non avvezzo alla fase difensiva, che preferisce saltare l’uomo in velocità e che probabilmente verrebbe usato come seconda punta da lanciare nelle verticalizzazioni, almeno nella variante tattica di questa stagione.

I NOMI NUOVI - Oltre ai nomi usciti finora di cui Pepè del Lille è probabilmente l'unico che porterebbe il salto di qualità, andiamo a vedere le nostre proposte che partono proprio da un giocatore del Psv, quello che per intenderci ha regalato il 70% dei goal al messicano. Steven Bergwijn 08/10/1997 (NED) 1,78m vdm 35mln. L'ala olandese è l’artefice della maggior parte dei successi di questa stagione del Psv. Con i suoi scatti ha travolto le difese dell'Eredivisie arrivando a realizzare 14 goal e 12 assist, tuttavia dimostrando un discreto ordine tattico. Gioca principalmente a sinistra ma può essere schierato indifferentemente anche a destra o da seconda punta. Attenzione all’Inter che segue il giocatore.

Nicolas Pépé 29/05/1995 (CIV) 1,83m vdm 45mln. Rappresenterebbe un gran colpaccio, considerato che è seguito da club della Premier League inglese, ma i piedi magici di questo esterno destro sono una delizia per tifosi e compagni di squadra. Uno di quelli, per intenderci, che riesce a portare il peso delle competizioni. Lo sforzo per acquistarlo sarebbe ampiamente ripagato, poiché si parla di un gran giocatore.

Ismaila Sarr 25/02/1998 (SEN) 1,85m vdm 30mln. È in possesso di uno scatto dirompente e può essere utilizzato su entrambe le fasce. Ama fornire assist soprattutto dalla fascia destra, dove forse rappresenta tra le nostre proposte il giocatore più simile a Callejon per la bravura negli inserimenti. Rappresenta sicuramente l’atleta più pericoloso del Rennes ed i suoi tiri sono colpi di cannone. Per qualità fisiche e tecniche risulterebbe un buon affare.

Victor Tsihankov 15/11/1997 1,77m vdm 16mln. Possiede davvero molti numeri l’ala destra della Dinamo Kiev. Bravo nel gioco tra le linee è capace di puntare l’uomo anche in velocità, il suo sinistro sforna parabole pregiate ed è il tiratore ufficiale di rigori e punizioni dalla destra. Chissà se la decennale amicizia tra il mister e l'ex del team ucraino Andrei Shevchenko, non possa favorire una eventuale trattativa.

Manor Solomon 24/07/1999. È un folletto ambidestro l’israeliano dello Shaktar Donetsk acquistato l’estate scorsa dal Maccabei Petha. Dotato di una buona dose di fantasia e tecnica, potrebbe essere in grado di mettersi in mostra anche nel nostro campionato. Resta da capire il motivo delle sue poche presenze in questa stagione e in ogni caso da non puntare come titolare.

