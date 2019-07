Un mezzo rimorso che rifarebbe: Faouzi lavora al Ghoulam 2.0 da leader vero

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Non dev'esser stato mica facile per lui, per uno attaccato alla propria Nazione di origine, come Faouzi Ghoulam. Non dev'esser stata una scelta a cuor leggero quella di rinunciare alla Coppa d'Africa con la sua Algeria. E se poi la tua Nazionale trionfa anche nella competizione fra gli Stati dell'Africa, qualche rimorso ti può anche venire. Certo, sarà dispiaciuto e non poco a Faouzi Ghoulam non essere sul carro dei vincitori, quello accolto da un mare di folla al rientro in patria da campioni della competizione fra nazionali.

Ghoulam, la rinuncia alla Coppa d'Africa e il ritiro di Dimaro 2019

Ma la grinta, la determinazione e la voglia di tornare fra i migliori terzini al mondo dell'algerino del Napoli l'hanno spinto ad una decisione sofferta, ma di senso. Che sta già mettendo a frutto i suoi frutti. Sì, perchè il vero Faouzi Ghoulam manca dal novembre 2017, dal primo giorno del mese con la rottura del crociato contro il Manchester City. Troppo tempo per non chiedere a se stesso di rinunciare ad un trionfo collettivo, ad una coppa, pur di rimettersi fisicamente.

"Tornare al meglio? Sto facendo al massimo, ho rinunciato alla coppa d'Africa per tornare al meglio. Sono molto religioso, solo Dio lo saprà. Mi auguro di fare un'ottima stagione con il Napoli".

Nelle 21 gare dello scorso anno, con 1500 minuti all'attivo in campo, non riusciva a dare il meglio di sè, ed a soffrirne di più, più che allenatore, società o tifoseria, era proprio il terzino algerino, conscio delle sue possibilità. Ed è per questo che al raduno di Dimaro 2019 ha risposto presente, mettendosi in gioco, accettando la sfida con il suo io di ritornare il Ghoulam di un tempo, quello che prima dell'infortunio straripava in Serie A (l'indimenticabile match con la SPAL) e in Champions League.

Prima settimana di alto ritmo, di alta intensità e grande gamba per Faouzi Ghoulam nel ritiro estivo sul campo di Carciato: falcate degne del miglior Faouzi, skills e giocate strappapplausi in tutte le sedute d'allenamento; anche nell'amichevole contro il Benevento, alla prima uscita stagionale, ha dominato sull'out mancino per 45', prima di calare vertiginosamente nella seconda metà di gara.

E da lì un calo, fisiologico e prevedibile, per Ghoulam che per qualche giorno ha svolto lavoro personalizzato, un differenziato che è servito al calciatore azzurro per ritornare in condizione. Adesso è al centro delle esercitazioni di Carlo e Davide Ancelotti, e sarà protagonista della prossima annata del Napoli. In campo, sicuramente, ma non solo: perchè l'uomo ritrovato da Carlo Ancelotti ad inizio luglio sembra maturato anche nella testa e nell'alzare l'asticella degli obiettivi, un vero e proprio leader che il tecnico di Reggiolo si ritrova fra le mani in rosa. Perchè le dichiarazioni rilasciate a Folgarida, a inizio ritiro nell'incontro con i tifosi, sono di quelle di chi sa cosa vuole per se stesso e per questa piazza.

Faouzi parla dal ritiro di Dimaro 2019: le dichiarazioni

"Ho un legame forte con la città e con la gente. Mi sento uno di voi. Fino a 31 anni sono sotto contratto con il Napoli, spero di rimanere a lungo, sto bene qui, ma ora è il momento di vincere. I calciatori vanno e vengono. Sarri? Nello spogliatoio non ci sono ancora tutti. Abbiamo una nostra idea, ma la Juve resta la squadra che dobbiamo battere. Vogliamo vincere lo stesso, di Sarri non mi importa".

Ghoulam in bici a Dimaro, foto: Ciro De Luca

Un Koulibaly2.0 nelle dichiarazioni, di chi si sente napoletano e ha preso a cuore la città e la tifoseria. Di chi sa che per vincere serve qualcosa in più, di chi non ammicca a Sarri alla Juve ma guarda ai bianconeri come l'eterno rivale. Curiosità per chi non è in ritiro in Trentino: l'algerino gira in bici per Dimaro fra i tifosi, tutti i giorni e, senza problemi. Ghoulam ha spinto sull'acceleratore, non resta che aspettare che vinca la corsa...

di Manuel Guardasole

