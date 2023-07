Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Per motivi organizzativi la conferenza stampa prevista da programma per questa sera in teatro con Mister Garcia non verrà effettuata. Ne dà notizia SSC Napoli.

Bisognerà quindi attendere quantomeno l'inizio del ritiro di Castel di Sangro previsto per il 28 luglio per poter ascoltare le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa.