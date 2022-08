CN24 realizza il sogno di un tifoso coreano: gli facciamo incontrare Kim Min-Jae! | VIDEO

CalcioNapoli24 a Castel di Sangro, nel ritiro della SSC Napoli, realizza il sogno del tifoso coreano Seba, giunto fino in Abruzzo solo per vedere Kim Min-Jae Forse si sarebbe accontentato di vederlo giocare in campo durante Napoli-Maiorca, invece noi di CN24 gli abbiamo organizzato una sorpresa e in accordo con la SSC Napoli gli abbiamo permesso di entrare sul campo di gioco e incontrare Kim di persona! Il nostro amico coreano è riuscito così a salutare il suo connazionale Kim Min-Jae e alla fine si è goduto il suo esordio sugli spalti dello stadio Patini di Castel di Sangro. Clicca su play per guardare il nostro reportage: