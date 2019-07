SSC Napoli, il pagellone di fine ritiro: l'MVP in uscita Verdi, Rui sul podio! Finalmente un capitano, Milik timido e la scommessa vinta Gaetano

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina il ritiro Dimaro 2019 della SSC Napoli per la squadra di Carlo Ancelotti sul terreno di gioco di Carciato. Il Napoli, adesso, partirà per Edimburgo per la sfida al Liverpool, poi sfiderà il Marsiglia e due volte il Barcellona negli States. E' tempo di primi bilanci dopo ventidue giorni di duro lavoro sotto gli occhi attenti del tecnico di Reggiolo e del figlio, Davide Ancelotti. Lavoro con la prima squadra, ma anche con tanti Primavera aggregati sul campo di Carciato per la preparazione in vista della stagione 2019/20 della SSC Napoli. CalcioNapol24 ha seguito l'intera preparazione in Val di Sole, da qui il pagellone di fine ritiro con tutti i calciatori del Napoli coinvolti.

Esultanza Insigne, foto: Ciro De Luca

Ritiro Dimaro 2019, le pagelle dei portieri

Orestis Karnezis 6: l'estremo difensore greco si vede solo per mezzo ritiro . Il portiere azzurro lavora tanto in palestra: lavoro differenziato e personalizzato per una botta alla schiena rimediata a preparazione in corso. Incolpevole nella sconfitta contro il Benevento, gli errori non sono i suoi. Prezioso nell'affiancare i giovani azzurrini aggregati in rosa durante il lavoro estivo. Buono a metà.

SSC Napoli, le pagelle del ritiro dei difensori

Mario Rui in ritiro, foto: Ciro De Luca

Giovanni Di Lorenzo 6.5: entra in punta di piedi nello spogliatoio azzurro ma si integra alla perfezione. Grande intesa con i compagni e feeling con mister Ancelotti . Schierato da titolare contro il Feralpisalò , non ha fatto rimpiangere l'assenza di Elseid Hysaj e Kevin Malcuit , anzi. Spinge fino alla linea di fondo, crea superiorità numerica in attacco e difende egregiamente. Buona la prima.

entra in punta di piedi nello spogliatoio azzurro ma si integra alla perfezione. Grande intesa con i compagni e con mister . Schierato da titolare contro il , non ha fatto rimpiangere l'assenza di e , anzi. Spinge fino alla linea di fondo, crea superiorità numerica in attacco e difende egregiamente. Elseid Hysaj 6: sembrava destinato alla partenza, ora è un peso per la SSC Napoli . C'è un terzino di troppo in rosa, è proprio lui. L'albanese ha la sua chanche nell'ultima uscita estiva in Trentino Alto Adige: contro la Cremonese scende in campo senza infamia e senza lode, non brilla di certo. Colpevole, come tutta la linea difensiva, delle prime due marcature dei lombardi di Massimo Rastelli . Di troppo.

mai una parola fuori posto. D'altronde lo si era notato anche negli anni addietro, quando la maglia azzurra l'ha indossata per tutta la stagione. Disponibile con tutti fuori dal campo e grintoso sul rettangolo verde: potrebbe far meglio ma probabilmente sa già di dover salutare la città di Napoli. Faouzi Ghoulam 6.5: rinuncia alla Coppa d'Africa e alla vittoria della competizione con i suoi compagni di Nazionale. Arriva a Dimaro a razzo, voglioso di ritrovare la miglior condizione fisica e di tornare quello di un tempo. Nella seconda metà di preparazione paga, forse, lo sforzo iniziale. Fa, però, benissimo: gamba, coraggio e grinta. Torna sempre in hotel in mountain bike, inseguito dalla curiosità e dall'affetto dei supporters azzurri. Napoletano DOC, a dimostrarlo le dichiarazioni anti-Juve ed anti-Sarri. Faouzi 2.0 .

Dimaro 2019, le pagelle dei centrocampisti

Verdi, Gaetano, Insigne e Callejon, foto: Ciro De Luca

Piotr Zielinski 7 : le sue prodezze tecniche hanno incantato Carciato, il contagiri è nei suoi piedi. Quest’anno ha il compito di gestire il possesso palla in mediana, dalle prime amichevoli sembra pronto e soprattutto può davvero essere l’anno dell’esplosione che è mancata nelle scorse stagioni. Dimostrare di essere più continuo è il prossimo passo per diventare fondamentale nei dettami tattici di Carlo Ancelotti . Concentrato e motivato, il Napoli ha il suo regista. Filosofo in mediana.

Pagellone ritiro SSC Napoli, gli attaccanti

Esultanza Lorenzo Insigne, foto: Ciro De Luca

Lorenzo Insigne 7,5 : è il one man show di Dimaro-Folgarida, osannato dai tifosi partenopei e il primo ad infiammare le amichevoli e gli allenamenti con grandi giocate, gol di pregevole fattura e assist al bacio. Nelle amichevoli brilla contro Feralpisalò e Cremonese : nell'ultima, ha segnato su rigore dopo passetti e finta beffando il portiere, con il Feralpisalò due assist di pregevole fattura a Simone Verdi . Negli allenamenti, sempre in campo e mai in affanno: si diverte e fa divertire compagni e tifosi, ma soprattutto esegue gli ordini di Carlo Ancelotti . Un ultimo aspetto gli fa meritare un voto alto in pagella: il cambiamento radicale anche nell'atteggiamento, nella leadership da capitano e nella disponibilità con i tantissimi tifosi (si è sempre fermato, anche quando non gli competeva, per selfie e autografi). Esemplare è stato quel gesto verso i tifosi, incitandoli ad applaudire Mario Rui bersagliato nei giorni precedenti di fischi e critiche. Anche nello spogliatoio confermano, Insigne è diventato capitano vero .

