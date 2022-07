Spalletti e Osimhen, pace fatta: stretta di mano in mezzo al campo a Castel di Sangro | FOTO

Pace fatta tra Spalletti e Osimhen. Aveva fatto notizia il litigio di ieri pomeriggio tra l'allenatore del Napoli e l'attaccante nigeriano: qualche parola di troppo dopo uno scontro di gioco aveva costretto Spalletti ad allontanare Osimhen dall'allenamento e lui era uscito dal campo parecchio nervoso.

Stamattina, invece, Osimhen e Spalletti sono stati protagonisti di un gesto di pace.

Spalletti e OSimhen

Come potete vedere grazie alla foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24, Spalletti si è calato per aiutare Osimhen a rialzarsi, i due si sono scambiati un sorriso e una stretta di mano, archiviando in fretta le polemiche del giorno precedente. Cose che in uno spogliatoio possono succedere.