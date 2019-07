Sorpresa sul campo di Carciato: il ds Giuntoli a colloquio con Ancelotti e tutto lo staff tecnico [FOTO CN24]

Sorpresa per i tifosi azzurri presenti questa mattina sulla tribuna del campo di Carciato. In attesa del via ufficiale all'allenamento mattutino, sul terreno di gioco è comparso anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro. Il dirigente partenopeo si è intrattenuto a chiacchierare con Carlo Ancelotti, prima di dirigersi verso la palestra. Proprio lì si è intrattenuto per pochi istanti con tutto lo staff tecnico.

Dopo un inizio di confronto tra il DS e l'allenatre, i due sono stati raggiunti da tutti gli altri membri dello staff.

