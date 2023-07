Frank Zambo Anguissa è arrivato a Dimaro! Il centrocampista camerunense, che ha goduto di alcuni giorni di riposo extra rispetto ai suoi compagni, è giunto in ritiro quest'oggi al secondo giorno di allenamenti per unirsi al gruppo. Al momento del suo ingresso c'è stato un enorme boato da parte dei tifosi presenti sugli spalti che, molto sorpresi, lo hanno accolto. Clicca su foto allegate per vedere le immagini: