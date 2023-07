Sky - Napoli-Spal, meteo e condizione hanno pesante sugli azzurri

“Per Osimhen si è vista la voglia del giocatore di far bene in campo, è un leader di questo gruppo ed è arrivata la conferma. Il Napoli ha avuto tante occasioni soprattutto nel secondo tempo quando sono entrati i big: le condizioni meteo hanno condizionato e non poco la gara, inoltre va considerata la preparazione pesante del Napoli. Oltre Mario Rui infine problemi anche per Lobotka: gli esami diranno di più”.

Così Massimo Ugolini, collega di SkySport, intervenuto in diretta sui canali dell’emittente dopo Napoli-Spal 1-1.