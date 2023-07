Notizie Calcio Napoli - Accoglienza trionfale per il presidente Aurelio De Laurentiis a Dimaro. Enorme riconoscenza verso il patron partenopeo per lo storico scudetto riportato in città dopo 33 anni dall’ultima volta.

Ritiro Dimaro, le scuse al presidente ADL

“Scusami presidente, scusami”, ha urlato un tifoso dagli spalti stracciando un biglietto con la scritta A16. Un gesto che dice tantissimo e che rappresenta, soprattutto, non un solo sostenitore ma in realtà tantissimi.