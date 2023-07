Rudi Garcia a sorpresa: "Abbiamo fatto un primo grande acquisto!" | VIDEO

Rudi Garcia nel corso dell'incontro con i tifosi in piazza a Dimaro-Folgarida ha elogiato il primo acquisto del Napoli, ovvero Pierluigi Gollini. Queste le parole dell'allenatore della SSC Napoli.

Come giocherà il Napoli l'anno prossimo? "In undici! No, scherzo. Faremo un bel gioco efficace, ma conta vincere le partite. Se il gruppo non cambia molto e devo dire che il primo grande acquisto è qua alla mia sinistra (Gollini, ndr). Perché l'allenatore con due portieri fortissimi ha un'assicurazione e sei tranquillo! Inizieremo col 4-3-3 già in amichevole e testerò i giovani della Primavera per vedere se qualcuno può restare. Spero di trovarne uno da tenere in rosa. Se c'è da cambiare il modulo in alcune partite dall'inizio o in corsa, non è un problema: loro sono preparati, devo vedere io solo se hanno le armi per poter cambiare in corsa o iniziare differentemente. Capita la giornata che col 4-3-3 non puoi vincere: voglio giocatori intelligenti sul piano tattico. Senza fare nomi, da quando abbiamo iniziato con le partitelle come oggi mi possono far vedere delle qualità. Non vedo dov'erano prima in prestito, voglio essere vergine nel mio spirito per vedere con gli occhi miei e dei miei assistenti. Nella prima amichevole giocheranno loro e vediamo. Chiaro che ad esempio abbiamo tanti attaccanti ed è difficile che resti un attaccante".