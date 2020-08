Ritiro SSC Napoli, allo Sport Village ogni giocatore avrà una stanza singola! Dopo il pranzo i giocatori riposeranno qualche ora

Ultime notizie Napoli - La partenza per Castel di Sangro è prevista nelle prime ore di questa mattina e l’arrivo nella struttura che ospiterà il Napoli è previsto per mezzogiorno. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Dopo il pranzo i giocatori riposeranno qualche ora, ciascuno avrà a disposizione una singola per evitare la condivisione della stessa camera. Il primo allenamento è fissato per le 17 e dovrebbe essere aperto al pubblico, così come disposto dal provvedimento della regione Abruzzo. Sarà consentito l’accesso soltanto a 1.000 persone che verranno sistemate nei vari settori, rispettando le misure di sicurezza previste"