Ritiro Napoli Dimaro, highlights giorno 3: ovazione per De Bruyne e la partitella 2-0 per i rosa | VIDEO

Ritiro Napoli Dimaro 2025 - Termina la terza giornata di allenamento in ritiro a Dimaro-Folgarida, per la SSC Napoli.

Allenamento mattina - La seduta si è aperta con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nello store ufficiale per firmare autografi e scattare fotografie con i tifosi all'interno, mentre in campo i portieri sono alle prese con le esercitazioni dedicate. Gruppo diviso in due parti per attivazione atletica, lavoro sul possesso palla, manovra offensiva e poi tiri in porta. In campo si è rivisto Billy Gilmour, che ha lavorato in palestra dopo un problema fisico, così come Sam Beukema, a bordocampo sotto i gazebo, seduto accanto al Club Manager Antonio Sinicropi.

Allenamento pomeriggio - Sotto una pioggia incessante ed il vento a Carciato la squadra azzurra si è allenata dapprima divisa in due gruppi con 4 mini porte ai lati del campo, con torello e tiri nelle porticine. Poi esercitazione tattica ed infine partitella 11vs11 a metà campo con le reti di Kevin De Bruyne e Noa Lang. Primo allenamento per il neo azzurro Sam Beukema.

E nelle immagini che vi proponiamo delle sedute di oggi, c’è la solita ovazione dei tifosi quando spunta Kevin De Bruyne!