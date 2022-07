Ritiro Napoli a Dimaro, oggi il primo allenamento! Stasera Spalletti in conferenza live video su CalcioNapoli24 e TV

Oggi inizia ufficialmente il ritiro del Napoli a Dimaro. Per l'undicesimo anno consecutivo, la SSC Napoli ha scelto la Val di Sole in Trentino Alto-Adige per cominciare la preparazione atletica in vista della prossima stagione di campionato e gli azzurri si sono già radunati all'Hotel Rosatti di Dimaro, accolti ieri da una moderata folla di tifosi.

CalcioNapoli24 seguirà tutti gli eventi in diretta, live su YouTube, Twitch e sul canale 79 del digitale terrestre: con noi anche i famosissimi youtubber Shaleboom e Malato del Napoli, che aggiungeranno un tocco di leggerezza, ironia e passione al racconto del ritiro.

Ritiro Napoli a Dimaro: il programma di oggi 9 luglio 2022

Ecco il programma di oggi 9 luglio 2022. Il Napoli inizia il suo ritiro con una doppia seduta di allenamento, la prima in mattinata e la seconda nel pomeriggio. Stasera invece l'allenatore Luciano Spalletti parlerà con i giornalisti in conferenza stampa dal Teatro di Dimaro. Potrai seguire tutti gli eventi live su CalcioNapoli24.

Ore 10:00 : allenamento mattutino

: allenamento mattutino Ore 17:00 : allenamento pomeridiano

: allenamento pomeridiano Ore 19:30: conferenza stampa Spalletti live video/testuale CalcioNapoli24.it, live video Facebook/Youtube e diretta tv sul canale 79 digitale terrestre

Programma Dimaro 2022

Per i tifosi del Napoli a Dimaro ci sarà anche l'occasione di incontrare i giocatori dopo gli allenamenti, per firmare qualche autografo e scattare una foto ricordo. CN24 vi racconterà anche questi episodi, come sempre in diretta sui nostri canali.

Nel frattempo, clicca play e rivivi l'arrivo della squadra a Dimaro di ieri sera: