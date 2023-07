Ritiro Napoli a Dimaro: alcuni azzurrini della Primavera lasceranno già oggi la Val di Sole

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Questa mattina vi mostreremo in diretta video e testuale l'undicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E proprio nella giornata di oggi, lasceranno Dimaro-Folgarida i primi azzurrini: con il ritorno in gruppo di tutti i nazionali, c'è eccessiva abbondanza per Rudi Garcia a disposizione. Già ieri i Primavera che avevano giocato in Napoli-Anaune avevano lavorato a parte. Ed alcuni di loro già quest'oggi lasceranno la Val di Sole, come raccolto da CalcioNapoli24. Da Turi a D'Agostino e gli altri azzurri che si aggregheranno presto ad un nuovo ritiro.

Gli azzurrini dopo esser rientrati a Napoli infatti si prepareranno per poi ricominciare il lavoro nel ritiro della Primavera del Napoli. Insomma, anche nelle due sedute odierne sempre più spazio per la prima squadra. Doppia seduta in diretta video su CalcioNapoli24: non perdetevela!