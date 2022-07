Ritiro Dimaro: oggi Spalletti accoglierà altri 4 calciatori

Napoli - lAl ritiro del Napoli sono in arrivo altri 4 calciatori per Luciano Spalletti. Il tecnico oggi accoglierà di nuovi alcuni dei sui giocatori che godevano di qualche giorno in più di vacanze: Anguissa, Lobotka, Ounas e Rrahmani sono attesi in serata al quartier generale di Dimaro. Spalletti, insomma, ritrova i primi nazionali alla vigilia di una settimana che si annuncia decisamente interessante sia sotto il profilo del mercato, sia sotto l’aspetto tecnico. Ieri, nel frattempo, è andata in scena la prima seduta doppia di allenamento allo stadio Comunale di Carciato.