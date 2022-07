Napoli Calcio - Primo giorno di ritiro per il Napoli di Luciano Spalletti a Castel di Sangro. Terminato la prima parte di pre-campionato a Dimaro, la formazione azzurra continua il lavoro in Abruzzo e oggi è andata in scena subito una partitella tra gli azzurri. Vi proponiamo di seguito tutti i gol del match d'allenamento, dove spicca in particolare una rete di Osimhen che ha stupito tutti sugli spalti. Clicca sul play in basso per vedere.