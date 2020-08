Ultime notizie Napoli. Mino Raiola è appena arrivato a Castel di Sangro: ad annunciarlo è Radio Kiss Kiss Napoli, ma la notizia era già stata diffusa in mattinata. Come anticipato anche da Ciro Venerato per Calcio Napoli 24, il procuratore sportivo è giunto nel ritiro del Napoli per incontrare i dirigenti partenopei: l'obiettivo è stabilire insieme il futuro di Hirving Lozano - assistito di Raiola - ma anche valutare le possibilità di uno scambio con la Juventus che includa Bernardeschi.

Mino Raiola