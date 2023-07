Ultime notizie Napoli - Siparietto all'esterno del campo di Dimaro-Folgarida, perchè il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Un tifoso, al momento della firma, gli ha chiesto 'Presidente, è arrivato il bonifico per Kim?'. Tra poco sarà disponibile il video in allegato per riguardare la scena e vedere la reazione del patron azzurro.