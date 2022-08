Politano: "Scudetto? Vincerlo a Napoli vale 10-20 volte di più che al nord! Sono pronto a rimanere. Su Raspadori..."

Ritiro Napoli Castel di Sangro - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24.it, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale dell'incontro a Castel di Sangro che vedrà protagonisti in piazza Plebiscito Matteo Politano, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. I tre calciatori del Napoli interverranno dalle 21 sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ritiro Castel di Sangro Napoli: incontro Politano-Zerbin-Gaetano

Politano: "Kvaratskhelia? Un giocatore forte, ha bisogno di tempo perchè è arrivato da poco ed il campionato italiano è difficile. Ha grandi prospettive, siamo felici di averlo in squadra"

Politano: "Champions League? Uno stimolo immenso, sappiamo che ci aspetterà un girone difficile perchè siamo in terza fascia nei sorteggi. Real Madrid, Chelsea e Trabzonspor? Il girone dela morte (ride, ndr)"

Politano: "Scudetto? Penso sia il sogno di tutti, vincere un campionato. Poi se lo vinci a Napoli vale 10-20 volte pi√Ļ di quanto possa valere vincerlo al nord. So cosa significa il tifo per la squadra, si fanno tanti sacrifici per venirci a vedere ed √® nostro dovere cercare di renderli orgogliosi"

Politano: "Vincere aiuta a vincere, assolutamente così"

Politano: "Aspettative per il Napoli? Il club sarà competitivo ad altissimi livelli, sta facendo un buon mercato ma dobbiamo tenere il posto in Champions League conquistato quest'anno"

Politano: "Aspettative? Massimo impegno, proveremo a rendere felici i tifosi che sono sempre stati presenti. Ci sarà il massimo impegno fino a fine campionato"

Politano: "Raspadori? Sarebbe un bel tridente qui al Napoli, penso che il club abbia fatto un buon mercato e sono arrivati giocatori importanti. Faremo un grande campionato"

Politano: "Ho dato la mia disponibilità a rimanere, poi nel calcio non si sa mai. Dimostrare di tenerci a giocare con la maglia del Napoli? Cercherò di dare sempre il massimo. Nazionale? Per ora penso al Napoli"

Questo il programma del ritiro del Napoli a CasteldiSangro:

Sabato 23 luglio: allenamento pomeridiano ore 17.30

Domenica 24 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30

Lunedì 25 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10  a porte chiuse , pomeriggio amichevole  Napoli-Adana Demirspor  allo Stadio Patini alle ore 20.30

, pomeriggio amichevole   allo Stadio Patini alle ore 20.30 Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 ( a porte chiuse ), amichevole  Napoli-Mallorca  allo Stadio Patini alle ore 20.30

), amichevole   allo Stadio Patini alle ore 20.30 Lunedì 1 agosto: mattina riposo,  allenamento congiunto con il Castel di Sangro ore 17.30

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse).  Amichevole Napoli-Girona allo Stadio Patini alle ore 18.30

Giovedì 4 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 5 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse), allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.

Convocati Napoli: la lista di Spalletti per Castel di Sangro

Questi i convocati:

Portieri - Marfella, Meret, Idasiak, Contini;

Difensori - Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli;

Centrocampisti - Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti - Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin.

