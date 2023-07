Rudi Garcia in auto

Una vera e propria ovazione per il tecnico Rudi Garcia, che questa mattina ha lasciato il campo di Carciato salutato da migliaia di tifosi presenti qui nel ritiro Napoli a Dimaro! Record storico di presenze per gli azzurri in Val di Sole, con il nuovo allenatore Rudi Garcia che ha ricevuto una grande manifestazione d'affetto.

