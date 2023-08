Victor Osimhen ha svolto anche questo pomeriggio un allenamento differenziato, senza far parte del gruppo che ha svolto l'esercitazione con il calcio tennis. Al momento del suo rientro in campo, ha salutato tutti i tifosi presenti sugli spalti che hanno risposto con un boato e vari cori dedicati a lui. Clicca su foto allegate per vedere: