Osimhen si traveste da tifoso, il nigeriano spettatore d'eccezione per il calcio tennis | FOTOGALLERY

Victor Osimhen insolito spettatore del mini torneo di calcio tennis che si è svolto sul campo del Teofilo Patini di Castel di Sangro per l'allenamento pomeridiano degli azzurri. A vincere è stata la coppia formata da Nikita Contini e Giovanni Di Lorenzo.

Il bomber nigeriano e capocannoniere in carica della Serie A, ha assistito alla parte finale dell'esercitazione di calcio tennis a pochi metri dai compagni, sedendosi su un pallone e giocando e scherzando con tutti. Il nigeriano è in attesa di poter tornare ad allenarsi in gruppo. Clicca su foto allegate per vedere le immagini: