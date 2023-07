Osimhen scatenato in allenamento, super-gol in sforbiciata! VIDEO

Allenamento a grande intensità oggi a Dimaro! Sotto la guida di Rudi Garcia e Jobard, la squadra si è disposta in 50 metri e sta svolgendo una seduta tecnico-tattica per lavorare sui movimenti senza palla e le fasi di possesso e non possesso.

Gol Osimhen: guarda il video

Tra i calciatori più in forma c'è sicuramente Victor Osimhen, oggi letteralmente scatenato in allenamento! L'attaccante nigeriano si fionda su ogni pallone che passa per l'area di rigore e segna un gol dopo l'altro. Qui vi proponiamo il gol di Osimhen in sforbiciata, che ha strappato gli applausi a scena aperta da parte del pubblico napoletano numerosissimo stamattina a Dimaro.

Guarda il video del super-gol di Osimhen su CalcioNapoli24.