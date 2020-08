Napoli - Tripletta di Osimhen in 8 minuti di gioco. Il nuovo attaccante del Napoli, alla sua prima amichevole ufficiale con la maglia azzurra, in Napoli-Aquila, ha firmato subito una tripletta in pochissimi minuti. Ovazione per lui.

Clicca sul video in allegato dellla tripletta di Osimhen

Video di SkySport, partner di CalcioNapoli24