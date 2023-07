Osimhen fa felice una signora tifosa del Napoli, guardate cosa fa! | VIDEO

Continua la preparazione per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Così come per Victor Osimhen, che dopo aver trascinato in campo la squadra strappando applausi al pubblico, ha regalato felicità ad una signora tifosa del Napoli nella zona antistante il parcheggio dei van che riportano gli azzurri a Rivisondoli, concendosi per foto ed autografi.

La squadra dopo una prima fase di attivazione si è divisa in due gruppi. Chi è andato in campo ieri dall'inizio ha svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa dopo una prima parte di esercitazione tecnica hanno disputato una partita a campo ridotto con porticine e lavoro di forza sul campo C. Al termine della sessione partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato lavoro in piscina, Lozano ha svolto lavoro in gruppo. Lobotka parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Demme ha lasciato il campo anzitempo per un risentimento alla coscia. Elmas ha svolto terapie. Gaetano ha svolto allenamento personalizzato in campo.