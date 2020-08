Osimhen a Sky: "Io convinto da Mertens e Koulibaly, onorato e privilegiato di essere nel club di Hamsik e Maradona"

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di oggi a Castel di Sangro:

"Sono un ragazzo nato a Lagos in Nigeria, non è stato semplice. Sono però orgoglioso di essere quello che sono, sarà sempre grato a Dio per che mi ha portato fin qui. Sono al Napoli, uno dei club più grandi in Italia e al mondo. Sono prontoa scendere in campo con la squadra per cui hanno giocato Cavani, Higuain, Hamsik e ik più grande di sempre come Maradona. Essere qui è un grande oonore e privilegio.

Sono davvero felice di essere qui. Non credevo di essere stato l'acquisto più costoso nella storia del club, ma questo non vale nulla per me. Ci sono grandi superstar come Mertens e Koulibaly. Non vedo l'ora di iniziare.

Parlare con Koulibaly e Mertens a telefono mi ha aiutato nella scelta per il Napoli e ora sono davvero felice di aver fatto questa scelta.

Ho parlato con il presidente e Gattuso a casa di De Laurentiis, mi hanno illustrato il progetto e mi ha colpito. E' importante quando un allenatore incontra un giocatore ancor prima della firma. E' il club giusto per me".