Napoli-Maiorca, la rifinitura: il compagno di Kim, le sberle a Muriqi e il saluto di Aguirre | VIDEO ESCLUSIVO

Napoli Maiorca questa sera alle 20:30, seconda amichevole estiva per il Napoli in ritiro a Castel di Sangro! Gli spagnoli sono giunti in Italia sabato mattina alle ore 10:30 circa, spostandosi poi a Castel di Sangro in pullman.

La squadra allenata da Javier Aguirre ha poi svolto la seduta di rifinitura a Rivisondoli alle ore 19:00, con in campo anche l’ex Lazio Muriqi e con il coreano Lee Kang-In, compagno di nazionale di Kim Min-Jae.

In esclusiva le immagini dalla rifinitura degli spagnoli. Curiose le immagini relative a Muriqi e ad alcuni suoi compagni, presi a sberle scherzosamente dopo aver perso una sfida. Clicca su play per guardare il video con le immagini esclusive:

Questa, intanto, la lista dei convocati del club spagnolo per la sfida contro il Napoli che si giocherà questa sera alle ore 20:30 a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini:

Portieri: Leo Roman, Predrag Rajkovic, Pere Joan.

Difensori: Martin Valjent, Antonio Raillo, Pablo Maffeo, Braian Cufre, Giovanni Gonzalez, Jaume Costa, Copete, Josep Gaya, Antonio Frau.

Centrocampisti: Dani Rodriguez, Iddrisu Baba, Antonio Sanchez, Clément Grenier, Kang In Lee, Lago Junior, Rodrigo Battaglia, Javi Llabres.

Attaccanti: Abdon Prats, Ángel Rodriguez, Vedat Muriqi.