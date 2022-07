Napoli, report da Castel di Sangro: un giocatore si ferma per lombalgia

Napoli - Arrivano aggiornamenti da Castel di Sangro, dove nel ritiro del Napoli si è fermato un calciatore per lombalgia. Ultime notizie anche su Fabian Ruiz e Zedadka.

Mattina di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto partita a campo ridotto con 5 porticine. A seguire esercitazione tattica difensiva e offensiva a gruppi.

Ounas ha svolto personalizzato in campo. Zedadka ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Zanoli ha effettuato lavoro preventivo in palestra per lieve lombalgia. Fabian ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo e una parte personalizzato.