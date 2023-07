Napoli-Anaune, prima del match c'è l'allenamento per i nazionali! Esercitazione offensiva per gli azzurri, Gaetano in palestra | FOTO CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Poco prima di Napoli-Anaune, è tempo di allenamento per i nazionali, arrivati a Dimaro in Val di Sole con ritardo rispetto agli altri azzurri. Nel giorno 6 di ritiro in Trentino, infatti, nel prepartita di Napoli-Anaune Val Di Non, i calciatori del Napoli si stanno allenando sul terreno di gioco di Carciato della Ski.it Arena.

Da una parte al lavoro Meret e Gollini con Lopez, preparatore dei portieri, dall'altra gli azzurri arrivati dopo in ritiro e Zedadka. Gli altri sono: Lozano, Zielinski, Ostigard, Simeone, Osimhen, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono infatti in campo. Esercitazione con triangolazioni e soluzioni offensive provate. Con Gianluca Gaetano che ha lavorato a parte in palestra.