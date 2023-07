Meret si consola così dopo la disattenzione contro la Spal | FOTO

Alex Meret è stato protagonista in negativo della sfida pareggiata dal Napoli per 1-1 contro la Spal. Il portiere azzurro si è fatto sorprendere da una punzione da centrocampo di Puletto, una magia balistica per il centrocampista spallino che ha consentito alla squadra di Ferrara di essere in vantaggio per circa 10 minuti prima del pareggio di Anguissa.

A fine partita poi, Meret si è immediatamente catapultato sotto al gazebo a bordocampo dove c'era la sua famiglia con sua moglie Debora e suo figlio Daniel, abbracciando a lungo il piccolo e tenendolo tra le sue braccia mentre era ancora con indosso la maglietta con cui aveva giocato la partita. Insieme a loro si è fermato anche Giacomo Raspadori. Clicca su foto allegate per vedere: