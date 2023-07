Meluso: "Se tifo Juve? No, ma per le squadra dove lavoro. E De Laurentiis non me l'ha chiesto"

Mauro Meluso, nuovo direttore sportivo del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni sul suo ruolo in società:

"De Laurentiis le ha chiesto per che squadra tifa? No, non me l'ha chiesto. No, non ho mai tifato per la Juve! Ho giocato in Serie A per Cremonese e Lazio ma non ho un tifo in particolare per una squadra. So a cosa si riferisce, ma ovviamente io tifo per la squadra per la quale lavoro. Quand'ero a Lecce, ho dato tutto per il Lecce. Lo stesso a La Spezia. Adesso sono a Napoli, è una grande opportunità e darò tutto quello che posso e il mio meglio".