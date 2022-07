Mathias Olivera lavora a parte in campo: allenamento col pallone con Giuseppe Ambrosino

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Nel corso del sesto allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti, ha lavorato a parte Mathias Olivera. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi mostreremo interamente in diretta video e quindi potrete guardare gli azzurri in campo in questa seduta.

Il terzino del Napoli prosegue la sua tabella di lavoro personalizzato, in compagnia di Giuseppe Ambrosino: i due azzurri lavorano in palleggi e tocchi col pallone distanziati dal resto del gruppo.