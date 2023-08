Mario Rui si rivede in campo per la prima volta a Castel di Sangro in questo ritiro. Il portoghese ha infatti subito una distrazione di primo grado del retto femorale destro e non ha preso parte ai primi allenamenti e alla partita di sabato contro l'Hatayspor.

Oggi però durante la sessione d'allenamento pomeridiana si è rifatto vivo in campo salutando Garcia a fine seduta. Clicca su foto allegate per vedere: