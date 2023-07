Napoli-Spal, infortunio per Mario Rui al 33° minuto. Il giocatore portoghese ha lasciato il campo facendo spazio a Mathias Olivera. Non si conoscono ancora le dinamiche del suo infortunio, visto che all'improvviso è stato chiamato il cambio da parte dell'ex Roma. Dagli spalti i tifosi hanno urlato: "Mario, che succede?". Il portoghese ha però fatto immediato rientro negli spogliatoi seguito da due membri dello staff medico azzurro. Clicca su foto allegate per vedere: