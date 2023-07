Maksimovic e il braccialetto del Napoli, sapete da quanto tempo lo indossa? | FOTO CN24

Nikola Maksimovic è a Castel di Sangro per sfidare il Napoli con il suo Hatayspor oggi alle 18:30 allo stadio Teofilo Patini. Il difensore serbo ed ex azzurro dal 2016 al 2021, non giocherà la gara amichevole a causa di un piccolo problema fisico che lo sta tenendo lontano dagli allenamenti in gruppo. Durante l'ìntervista concessa ai microfoni di CalcioNapoli24, Maksimovic ha mostrato più volte il suo braccialetto dedicato al Napoli con tanto di logo della squadra partenopea. Il difensore ci ha svelato che lo indossa da quando era in azzurro e non lo ha mai tolto. Clicca su foto allegate per vedere l'immagine: