Ma cosa ha fatto Ostigard? Errore clamoroso in Napoli-Girona 4-2 | VIDEO

Gol Girona contro il Napoli, che errore di Ostigard! Cristian Stuani segna in contropiede dopo un retropassaggio errato di Ostigard nella partita amichevole di ieri sera Napoli-Girona 4-2. Gollini tratto in inganno dal passaggio avventato del norvegese e dal rimbalzo del pallone, ha perso un tempo di gioco e non è riuscito ad intervenire in maniera decisa sul tiro dell'uruguaiano.

Napoli-Girona è stata la quarta uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Gli azzurri hanno vinto 4-2 dopo i calci di rigore, mentre il risultato era terminato 1-1 alla fine dei tempi regolamentari.