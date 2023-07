Hirving Lozano torna in campo ed esegue dei giri di campo e una sgambata, non in gruppo con il resto della squadra. Il messicano ieri è stato visitato a Bologna per valutare il recupero del suo infortunio al ginocchio. Difficilmente potrà prendere parte agli allenamenti in gruppo fino a Castel Di Sangro. Il messicano ha ricevuto una grande ovazione al momento del suo ingresso in campo. Clicca su play per guardare il video e su foto allegate per vedere le immagini di Ciro De Luca: