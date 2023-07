Lozano ai margini del Napoli: è l'unico a non giocare, va via a testa bassa

Ultime notizie. Hirving Lozano è stato l'unico calciatore del Napoli a non scendere in campo oggi nell'amichevole contro l'Hatayspor, vinta 4-0 dal Napoli. Nemmeno nella ripresa, quando Rudi Garcia ha cambiato tutta la squadra in campo, Lozano non è entrato in campo dalla panchina ed è stato l'unico a non giocare insieme al terzo portiere Contini ed al giovane Russo.

A fine gara Lozano ha lasciato anzitempo il terreno di gioco, testa bassa e volto scuro. Il suo futuro sembra sempre pi√Ļ ai margini della rosa.