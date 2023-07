La vittoria dei "gialli" e la Kvara-Osi CAM: tutti gli scatti dell'allenamento mattutino | FOTOGALLERY CN24

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi abbiamo raccontato il decimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si trattava dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Una volta terminata la seduta mattutina con la partitella gialli contro blu e il lavoro a parte dei Primavera, vogliamo raccontarvi l'intero allenamento con la fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24. Con tutti gli scatti della partitella, ma non solo: perché questa mattina ci siamo concentrati su Kvaratskhelia e Osimhen alla loro prima partitella stagionale. Ed ecco allora tante foto dei due idoli azzurri, una Kvara-Osi CAM tutta per voi!

Clicca sulle immagini in allegato per guardare la fotogallery di CalcioNapoli24: