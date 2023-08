La 'pallonata' in faccia a Politano, la fasciatura di Lobotka ed il lavoro a piedi nudi: gli scatti dell'allenamento | FOTOGALLERY CN24

Ritiro SSC Napoli 2023 a Castel di Sangro in Abruzzo! L'Aqua Montis Resort di Rivisondoli ospiterà gli azzurri fino al prossimo 11 agosto 2023. Per questa mattina è previsto il settimo giorno di allenamenti del Napoli a Castel di Sangro, come sempre allo stadio Teofilo Patini che è già pieno di tifosi napoletani.

La seduta ha visto un ristretto numero di azzurri sul terreno di gioco, impegnati in attivazione fisica e poi lavoro a campo ridotto con le mini-porte, con tanto di partitella finale prima dell'ultima esercitazione per i portieri.

In allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Programma allenamenti e amichevoli ritiro Napoli Castel di Sangro

Il Napoli sarà in ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio all’11 agosto 2023, con quattro amichevoli da disputare contro i turchi dell’Hatayspor, gli spagnoli del Girona, i tedeschi dell’Augsburg e i ciprioti dell’Apollon Limassol. Di seguito il programma degli allenamenti che saranno anche trasmessi in diretta da CN24: